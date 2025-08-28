KI logo
Ukraine hits Russian cruise missile carrier near occupied Crimea, intelligence claims

by Kateryna Denisova
Footage purported to show a Russian Buyan-M-class small missile ship in the Azov Sea hit by Ukraine's military intelligence (HUR) on Aug. 28, 2025. (HUR)

Editor's note: This story is being updated.

Ukrainian military intelligence (HUR) hit a Russian Buyan-M-class small missile ship, a carrier of Kalibr cruise missiles, near Russian-occupied Crimea in the Azov Sea on Aug. 28, HUR reported.

According to the agency, during the operation, fighters from HUR’s special unit "Prymary" damaged the ship’s radar system using a drone strike, while special forces launched an attack directly on the missile carrier.

Kateryna Denisova

News Editor

Kateryna Denisova works as a News Editor at the Kyiv Independent. She previously worked as a news editor at the NV media outlet for four years, covering mainly Ukrainian and international politics. Kateryna holds a bachelor’s degree in journalism from Taras Shevchenko University of Kyiv. She also was a fellow at journalism schools in the Czech Republic and Germany.

