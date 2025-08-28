Ukraine hits Russian cruise missile carrier near occupied Crimea, intelligence claims
Editor's note: This story is being updated.
Ukrainian military intelligence (HUR) hit a Russian Buyan-M-class small missile ship, a carrier of Kalibr cruise missiles, near Russian-occupied Crimea in the Azov Sea on Aug. 28, HUR reported.
According to the agency, during the operation, fighters from HUR’s special unit "Prymary" damaged the ship’s radar system using a drone strike, while special forces launched an attack directly on the missile carrier.