At least 1 killed, 13 injured in Russian attacks on Ukraine over past day
Russian attacks have killed at least one person and injured at least 13 others over the past day, local authorities said on Nov. 22.
Russian troops launched one ballistic missile and 104 Shahed-type drones at Ukraine overnight, of which 89 drones were downed by the air defense, the Air Force reported on Nov. 22.
In eastern Donetsk Oblast, regional governor Vadym Filashkin said one person was killed and another was injured over the past day.
In northeastern Kharkiv Oblast, regional governor Oleh Syniehubov said a 50-year-old and 61-year-old man were injured.
In central-eastern Dnipropetrovsk Oblast, regional governor Vladyslav Haivanenko said a 57-year-old woman was injured.
In southeastern Zaporizhzhia Oblast, regional governor Ivan Fedorov said that a 49-year-old woman was injured.
In southern Kherson Oblast, regional governor Oleksandr Prokudin said six people were injured.
In southern Odesa Oblast, regional governor Oleh Kiper said that an overnight Russian strike injured two people.